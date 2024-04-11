四越籍男女涉賣貓狗肉　案件5.9再訊

漁護署今年2月與食環署和執法部門展開聯合突擊行動，在旺角上海街一單位內破獲一宗懷疑售賣及管有貓狗肉供食用的案件，檢獲約35公斤疑作為食物的狗肉和貓肉。漁護署經調查後，根據《貓狗規例》落案起訴懷疑涉案4名越南男女。案件今日(11日)在西九龍法院再訊。4人暫毋須答辯，案件押後至5月9日再訊，其中1人續准保釋，其餘3人續還押。

4名被告分別是Nguyen Manh Dat(26歲)、Tran Quang Tan(50歲)、Le Thi Oanh(44歲，女)、Tran Nhat Minh(16歲)，4人均為越南籍。Tran Nhat Minh續准以5,000港元保釋。其餘3名被告須還押候訊。

4人同被控「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」及「使用或允許他人使用狗肉及貓肉作食物」兩罪，指他們於2024年2月8日，在九龍旺角上海街628號二字樓，售賣或允許他人售賣狗肉作食物；以及於2024年2月29日在上址，使用或允許他人使用狗肉及貓肉作食物。次被告另被控兩項「經營食肆業務而並無領有食物環境衞生署署長批出的牌照」罪，指他於 2024年2月29日下午12時52分、2024年2月8日下午12時40分在上址，並非根據和按照署長所批出的牌照而經營食肆。

案件編號：WKCC953/2024