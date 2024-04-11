蔡天鳳前家姑涉妨礙司法公正　案件押後至6.6再訊

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑則被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘2人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。前家姑的案件早前獲轉介至區院審理，案件今日(11日)於區院再訊。辯方申請把案件押後至6月6日再訊，以等候辯方律師提供法律意見，辯方預計下次提訊時可聽取答辯。法官最終批准押後，被告沒有保釋申請，須繼續還押。

被告是死者的前家姑李瑞香(63歲，退休人士)，她被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

此案被告除李瑞香外，還有死者前大伯鄺港傑(31歲，司機)、前家翁鄺球(65歲，退休人士)及前夫鄺港智(28歲，無業)。3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；及於同年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。3人的案件會轉介高等法院審理。

另外，任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於去年2月24日在港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺港智乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺港智。此兩案押後至本月25日再訊。

案件編號：DCCC 140/2024