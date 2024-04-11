安怡居月租3500元　設床位冷氣洗衣機　外勞提供66宿位

政府去年推出「補充勞工優化計劃」，以紓解不同行業人手短缺問題，僱主須在指定地點為外勞提供住宿。為留港學生及人才提供住宿服務的安怡居，近日翻近了佐敦道一幢58年樓齡舊樓部分樓層，轉化成本港首個私營外勞共居空間，合共可提供66個宿位，每月租金3,500港元，最短租期12個月。

共居空間位於佐敦道30至30A號永盛大廈11至14樓，合共6個單位，共提供66個床位；每單位實用面積約640呎，分間了3房、3浴室，以及1個開放式廚房，可容納11人居住，男女分開；每個房間均有兩張雙層床，或一張雙層床連一張單人床、衣櫃、冷氣、洗衣乾衣機，以及窗戶採光等，並每周可享免費清潔服務，惟不包含水、電，亦不准明火煮食。

安怡居聯合創辦人及執行董事曾慧莉表示，公司一向為學生提供住宿服務，惟近年因應政府推出不同輸入勞工計劃，故期間亦接獲不少僱主查詢會否為外勞提供住宿服務，由於看到市場有需要，故決定斥資300萬港元營辦該共享空間，預料回本期需待3年。她透露，上月底已有20人入住，入住外勞主要從事酒店、旅遊等服務行業，到下月底會再有20人入住，連正與3、4間公司洽談中。

至於選址方面，她說，是考慮到外勞會在港九新界不同地點上班，為了方便他們搭車，若共居空間坐落本港中央會較為理想，故認為佐敦道是個好選擇。談到防火安全，她指該大廈大部分為單位自用住宅，就連僅餘的劏房亦已被其公司租下，故認為人口結構安全，加上大廈會每年一檢，不太擔心會構成風險。