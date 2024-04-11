環團籲政府落實生產者責任制　源頭減費免轉嫁市民「埋單」

50%家居垃圾屬於由外賣及產品的包裝垃圾。(陳德賢攝)

垃圾徵費一拖再拖，近日再掀延期爭議。有環保團體綠色和平上月招募45個家庭，參與一周的垃圾徵費公民實驗。發現家居垃圾中有20%屬即棄外賣餐具；近30%屬於包裝垃圾，不做回收的家庭每月需付40至60港元。團體認為外賣、包裝垃圾本身能透過轉用重用包裝等方法，促請港府如期推行徵費之餘，把握機會加快落實生產者責任制，推動由上而下的源頭「減費」，打破「企業生產，市民埋單」。

綠色和平「垃圾徵費先行先試」公民實驗招募的45個家庭，於7日內將家居垃圾分為3類，包括外賣餐具、即棄包裝及一般垃圾，扔在指定袋，並拍照和紀錄。團隊按此分析每個家庭的各類垃圾佔比，及徵費實施後需繳付的費用。

不論2、3、4人家庭，參與家庭一星期平均購買近3次外賣，50%家居垃圾屬於由外賣及產品的包裝垃圾，例如即棄膠刀叉及膠碗等，物流公司包裝、薯片袋等包裝垃圾。垃圾費方面，即使不做回收，2人家庭平均每月需繳費40港元，外賣及包裝垃圾佔當中21港元，超過整體垃圾費一半。至於3人家庭每月徵費約54港元；4人家庭則為60港元。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，外賣餐具及包裝需市民「埋單」，未來付費棄置或負責回收，並不公平，認為要扭轉情況，當局應利用垃圾徵費18億港元專款，增撥資源推廣方便的重用借還系統、落實源頭減包裝政策，令市民買蘋果時毋須思考如附帶發泡膠托的處理方法，助社會減廢、市民減費。

香港中文大學社會創新研究中心胡嘉明教授表示，實驗結果可見家居垃圾除與個人習慣有關，亦受企業和政府政策影響，認為政商界應把握時機，向市民展示「減廢減到盡」的決心，推動環保簡約包裝、重用餐具借用服務等，增加全民減廢的信心，令垃圾徵費政策在今年如期推行，趕上其他亞洲國際城市。