平機會主席林美秀今履新　稱族內歧視沒迫切立法需要

平等機會委員會新任主席林美秀今日(11日)履新，她表示會依據法例的權力，和以及過去任職律政司所積累的知識和經驗，帶領平機會服務市民，提供申訴途徑，強調主席崗位即使換了人，相關工作仍會延續，並將會見其他持份者，聆聽反歧視工作的意見，又提到族內歧視沒有迫切的立法需要。

新崗位的首日，林美秀指第一件事是聽取管理團隊和員工，就平機會各項工作進展的匯報，不過在上任前，亦有把握時間了解平機會工作和營運。關於反性騷擾和族內歧視，這兩項前任主席未完的工作，她說平機會已就反性騷擾的立法建議和細節，同政府保持密切溝通。鑑於近年社會氣氛趨向平和、融洽，族內歧視沒有迫切的立法需要，但這不代表擱置，而平機會過去所做的相關研究和建議都予以保留，適當的時候會有迅速反應。針對歧視或偏見的問題，她表示平機會將持續進行教育和宣傳工作，向市民大眾推廣包容、互助互諒的訊息。

林美秀續指，平機會的權力來源是基於4條反歧視法例，因此其工作範圍也必然在4條反歧視法例框架之內。對於性小眾的歧視問題，平機會的立場是就住每宗個案，能否按照現行的法例框架處理，以協助有需要的市民。

對於外界質疑，平機會在發光蛋事件上，沒履行反歧視行為的職責。林美秀解釋，平機會是否介入調查，端視乎有否收到投訴。雖然平機會至今仍沒有接獲有關投訴，但平機會同事已主動聯絡康文署商討如何處理問題，並提供暢達通道的資訊，問題已獲得解決。