特別財會：公務員OT開支逐年減少　惟5年總開支仍高達近90億　

根據《公務員事務規例》，逾時工作是指公務員在規定工作時數以外所做的工作。逾時工作通常應以補假作償。如在逾時工作後一個月內無法或不大可能放取補假，合資格的公務員可獲發逾時工作津貼。根據庫務署提供的資料，2019-20至2023-24財政年度，政府向合資格公務員發放的逾時工作津貼由2019-20年的31.8億元下降至2023-24年的10.1億元，不過，過去5個年度，當局合共發放近90億元的逾時工作津貼。

2019-20年度，當時正值社會運動期間，逾時工作津貼開支高達31.7億，其後隨社會穩定，開支逐年減少，2020-21年度為21.6億；2021-22年度12.7億；2022-23年度為13.4億，2023至24年2月29日，開支則為10.1億。

另外，政府亦向合資格公務員發放的上班候命工作時津貼以及隨候召工作津貼，2019-20年度開支為8,300萬；2020-21年度7,768萬；2021-22年度7,823萬；2022-23年度增加至約為1億，2023至24年2月29日，則為7,348萬。