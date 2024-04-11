佐敦三級火　劏房男「打窿」唞氣　姑姐睹侄兒獲救昏迷

佐敦華豐大廈三級火警，至今造成5死7危殆，其中7個月大女嬰已由危殆轉為嚴重。有女親友今日(11日)到醫院探望一名年約46歲的侄兒，表示事發時他走落街「走唔到」，只好返回劏房單位，該劏房冇窗，可能有一些板欄着一些舊窗，她只好着侄兒打爛該些舊窗，總之「有窿就打」，「佢就話打爛咗」，但她再致電予侄兒已無人接聽，未知事主是否暈倒。

女親友因自己不適，又有驚恐症，只好通知侄兒的妹妹到現場了解。她今日首次到醫院了解，暫未知侄兒的損傷情況。她形容侄兒半昏迷、神情痛楚，綁着手腳需要氧氣協助呼吸，相信他聽到自己的說話惟未能回應，懷疑事發時他吸入大量濃煙。

親友指侄兒在華豐大廈居住約兩個月，火警發生時他首先致電予她，時間約早上8時10分，歇斯底里大喊「姑姐救命」！他指消防車已趕至，但自己「走唔到」，她惟有教侄兒用濕毛巾掩口，「有窗有窿就打爛佢」，他指已打爛了一個窿用來唞氣。她指侄兒做雜工散工，從電視畫面中，她目睹侄兒獲救時手腳仍可郁動，半昏迷呼吸困難，要在今晚照磁力共振才可知悉其腦部有否受損。