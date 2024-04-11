選舉事宜小組今開會　議員指選舉電子化未見完善　

立法會政制事務委員會完善選舉實務安排事宜小組委員會今日（11日）舉行會議。會上多名議員要求政府進行選舉電子化，直言香港作為創科中心，如果技術上仍未能做到電子化「說不過去」。另有議員指建議規定選舉投訴實名制，指以往選舉不少人都以投訴作為攻擊對手的主要武器。政府回應重申對下次選舉全面電子化好有信心。

議員狄志遠同意申報廣告日期，由一日轉做三日，笑言「救咗我條命」，惟他要求政府盡快完成電子化，指香港作為創科中心，如果技術上仍未能做到電子化「說不過去」，促下一次選舉達全面電子化。政府回應指同意要善用資訊科技，強調雖然過程中「跌跌撞撞」，但不會影響使用資訊科技的決心，會小心之餘努力前行。他又對下次選舉全面電子化好有信心。

議員李鎮強同樣關注電子化安排，問到政府能否就選舉申報設應用程式，如在智方便加入申報功能，讓參選人可以只透過一部手機便可以作出申報。他又問到當局能否以提交社交網站上選舉廣告網站連結，代替提交截圖，以方便參選人。政府回覆指，正研究全世界的選舉安排，期望來屆立法會會選舉可讓社會有更好的選舉體驗。

另一議員謝偉俊指以往選舉，以投訴作為攻擊對手的主要武器，建議由中央統一處理所有投訴安排，而非交由執法部門，不同區域的執法情況會有所不同，又建議採用投訴實名制。政府回應指統一投安排可以再作研究。

議員周浩鼎指出，過去有市民因忘記回覆政府有關選舉的信件而被取消選民資格，盼政府「人性化」處理事件。政府回應表示，選舉事務署正就此加強工作，會嘗試以電郵或電話多次聯絡相關人士，然而法例並沒有規定選民一定需要向選舉事務處提供電話或電郵，因此選舉事務處只有透過信件形式聯絡選民