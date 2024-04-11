破「猜猜我是誰」7宗長者騙案　6男被捕最細14歲

執法部門就針對「猜猜我是誰」的電話騙案，昨日(10日)於大埔、將軍澳、柴灣及上水區採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕6名男子(14至19歲)，包括詐騙集團1名主腦、1名骨幹及4名負責上門收騙款的「跑腿」，他們分別報稱學生及無業。經調查後，被捕人相信與今年3月份的7宗騙案有關，涉款共約56萬港元，單一案件由數千至近10萬港元不等，而案中受害人全部均為長者，年齡介乎70至89歲。行動亦檢獲被捕人犯案時的衣物及電話。

調查顯示，該詐騙集團先以電話聯絡涉案長者，再冒認為其親屬並聲稱自己涉及刑事案件被捕，要求受害人將「保釋金」以現金方式面交予其他集團成員。於其中一宗騙案，騙徒上門向長者收取約10萬港元現金時，受害人家傭因覺得可疑，遂於對方收錢時以手機拍攝整個過程，此舉可協助人員破案，惟該名長者最終亦將錢交與騙徒。

另外，其中一名青年犯案時更身穿校服。人員提醒切勿以「搵快錢」心態，被人利誘進行犯罪活動。執法部門重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。