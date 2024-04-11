筲箕灣破製毒工場　男子涉販毒明日提堂

執法部門根據線報及經深入調查後，昨日(10日)在筲箕灣區進行反毒品行動，人員在筲箕灣東大街2號一私人屋苑外發現一名男子形迹可疑，遂上前截查。人員在該名男子手持的兩個紙皮箱內發現一罐25公升的懷疑丙酮及一罐25公升的懷疑二氯甲烷。

人員並在該名男子位於上址的住所單位內檢獲另外兩罐各25公升的懷疑二氯甲烷、3公升的懷疑可卡因原材料，即古柯鹼糊、一些化學原料及約250克懷疑霹靂可卡因。行動中檢獲的毒品總市值共約33萬港元。

該名姓楊(38歲)男子涉嫌「化學品管制條例」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。他已被暫控一項「販毒」罪，案件將於明日(12日)上午在東區裁判法院提堂。

執法部門重申，根據香港法例第145章《化學品管制條例》第2A條，任何人如明知或有合理理由相信有附表2或3所指明的任何物質將在非法生產危險藥物的過程中使用，或將用以非法生產危險藥物，則不得管有、製造、運送或分銷該物質。如違法，一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬港元及監禁15年。此外，香港法例第134章《危險藥物條例》亦指出，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。