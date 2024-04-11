黑的橫行劏客甘　打擊不力禍害深

香港「黑的」肆虐，中西區交通安全運動議會上周起推出「的士大使」，惟執法部門始終打擊不力，犯案者又大多被判罰款了事，問題難得到改善。有市民向《東呼即應》表示，黑的損害香港形象；有業界代表則認為黑的應判以吊銷的士駕照以作阻嚇，又形容「的士大使」似做騷。有議員批評，執法部門「放蛇」力度不足，應准以雲端攝錄系統作記錄，保障乘客和司機。

如果「的士就是一個城市的名片」，為人詬病之黑的問題，早就令不少遊客對香港失去興趣。市民張小姐指出，黑的或令遊客覺得被騙財，對香港印象不好，影響本港形象；若果黑的被停牌料更有阻嚇性，令黑的司機不會這麼猖狂地亂收費或兜路。市民麥先生表示，黑的大多位於旅遊旺區，例如蘭桂坊、尖沙咀等地，若遊客發現所支付的車費有別於一般港人，一定覺得本港治安很差，又批評現時對黑的之懲罰力度不足，就連港人亦經常遇到黑的。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強表示，香港整體的士司機之服務態度不差，只是小部分司機導致業界形象受損。他強調，業界一直反對濫收車資，希望政府大力打擊的同時，判刑方面一定要具阻嚇力，例如重考、以至吊銷的士駕駛執照，令到濫收車資的司機受到懲罰。

香港的士小巴商總會理事長周國強認為，當局新推出「的士大使」似做騷，但有騷總比沒有的好，希望可以給予司機正能量，挽回市民信心。他相信，如果政府允許在所有的士安裝車Cam及錄音設備是好事；若能落實檢討報告，料可協助政府將所有犯法行為繩之於法。

議員陳恒鑌指出，現時法例對打擊黑的力度不夠，無論甚麼法例，最重要是有人去執行、去「放蛇」，但「放蛇」力度始終不足。他建議可加添錄影系統，如果車廂內有雲端攝錄系統，便可記錄由開車到收車的過程和錄音；一旦有任何投訴或事故，就由執法部門調取觀看，確保無人干預攝錄過程，藉此讓黑的濫收車資、甚至拒載等情況有完整紀錄，避免出現爭執，同時亦可保障乘客。

雖然現時市民有渠道可向運輸署、執法部門、1823電話中心、交通諮詢委員會轄下的交通投訴組等，投訴涉嫌違法的士司機，惟如何舉證才是關鍵。單在去年1至6月期間，交通投訴組接獲的士相關的投訴多達5,323宗，但90%以上的個案，往往因為投訴人撤銷投訴或者證據不足難以追查。部分黑的司機會否看中舉證困難這一點，才有恃無恐呢？難怪有聲音指，既然黑的問題已經這般氾濫，普通市民、旅客舉證又存在困難，執法部門應該主動出擊，頻密進行「放蛇」行動。

然而，真的有黑的司機「斷正」又怎麼樣？以濫收車資為例，2018至2022年交通投訴組共收到5,193宗投訴個案，但被定罪的個案只有145宗，包括緩刑在內的判監更僅得16宗，如此「 阻嚇力」，試問在黑的司機眼中，是不是形同虛設呢？