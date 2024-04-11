適齡小一人口料僅4.96萬　較去年大跌近8000人

移民潮等因素衝擊本港中小學教育，小學「派0班」現象可能導致更多學校跌入殺校邊緣。教育局今日(11日)回覆議員特別財委會問題時披露，2024年居於香港12歲學齡人口的年中推算數字只得68,300人，而6歲學齡人口的推算數字更只得49,600人，有關年齡組別被視為適合在2024/25學年升讀小一及中一。而翻查過去報道，當局曾指2023年時12歲及6歲學齡人口的推算數字為71,600及57,300人，最新數據顯示小學適齡人口真實數字較政府推算大跌近8,000人，換言之下學年情況很大機會會繼續惡化。

當局又預料，6歲學齡人口的數字會由本年的49,600人大跌至31,500人，六年間的跌幅達36.5%，當中灣仔區的6歲學齡人口於2029年跌至只得300人，如以跌幅計算，荃灣區6歲學齡人口由2,300人跌至僅得700人，跌幅近七成，油尖旺區內6歲學齡人口亦由2,000人跌至600，跌幅為七成。而12歲學齡人口的數字則由68,300人跌至54,300人，2029年時同樣以灣仔區人口最底，12歲學齡人口只得800人。

教育局指，2023/24學年教育局已在全港約八成半，383所公營小學實施小班教學，2024/25學年再增加32所，2025/26學年進一步增加9所，屆時全港約九成半的公營小學均實施小班教學。

而在中學方面，由於預計到2025及其後年度，中一學齡人口持續下跌的情況，現屆政府不會按原定計劃於2023/24至2026/27學年期間，把中一每班派位人數還原至34人。

當局續指，無論小學或中學現時的開班準則已達到十分寬鬆的水平，在9月點算實際在學學生人數時，現時小一至小五各級取錄最少24人便可開辦2班，平均每班12人，小六核准班級數目更不受實際在學人數影響。中學方面，則各級取錄最少26人便可開辦2班，平均每班13人。