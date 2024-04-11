佐敦大火印尼籍情侶死者身份曝光　任職同一酒店　成婚前遇難

昨日(10日)佐敦華豐大廈造成5死40傷的火警成因未明，當局同時積極調查死者身份，至今日(11日)終於揭開其中2名印尼籍男女死者的背景。據悉，24歲女死者Bregita Thalia Phang與23歲男死者Ricky Saniar是情侶關係，2人在2018年相識，彼此情投意合，並且於早前訂婚，準備「拉埋天窗」。

Bregita與Ricky俱持香港身份證，目前以工作簽證來港，並於九龍區一間五星級酒店工作。根據資料，Bregita任職酒店餐飲部，2021年入行時只是兼職，其後轉任全職，並在去年12月成為餐飲部初級領班；Ricky隨同Bregita加入該酒店，去年2月任職調酒師實習生，至12月轉為合約制調酒師，可見2人的工作已經走上軌道，正逐步踏上光輝前途。

可惜，一切美夢因火警成空，他們來不及走過紅毯、共諧連理，卻雙雙被無情災難奪去性命，其中Bregita疑因吸入性損傷及燒傷致死，Ricky則懷疑於逃生時墮樓斃命。2人的死訊傳出後，不少親友到他們的社交平台專頁留言，內容除了對悲劇表示惋惜，亦感激他們過往帶來的溫暖，祝願這對「perfect couple」(天作之合)早日安息。