考評局指大量登入令監考易冧機　己作調適　4.7萬英文試考生明照常用　

香港中學文憑考試(文憑試)主科已經開考，今日(11日)4.5萬多名考生應考中國語文科試時，卻發生第二代公開考試支援系統(PESS2)內的監考程式「監考易」未能暢順運作，考試局對此致歉，至於明日(12日)英文科開考，4.7萬考生是否仍使用該系統，考評局指，監考老師仍會使用「監考易」系統，又呼籲試場主任可在明日早上7時半登入PESS2，並安排技術員更新「監考易」程式至最新版。

根據試場報告，大部份考生在第一節考試能夠使用 PESS2 內的「報到易」程式自行報到，但系統內的監考程式「監考易」未能暢順運作，使部份監考員未能登入系統以執行所需要的考務程序，主要涉及監考員確認考生的報到紀錄及點算答卷。該局指，「監考易」程式未能暢順運作的原因，主要是程式在全面運作期間，當系統處理大量數據流量時，表現未如理想，引致監考員未能順暢地使用程式的不同功能。

考評局正全力跟進事件，適當更新程式，改善數據流量處理，明日考試會如常舉行，考評局已通知學校最新的相關安排，包括:1. 試場必須使用考評局提供的兩部監考手機，並分別分發予原校及外監考員使用;2. 試場主任可在明日早上 7 時半登入 PESS2，並安排技術員更新「監考易」程式至最新版本;及3. 考生可如常繼續使用「報到易」程式自行簽到。