東方日報A1：數碼保安失守　港騙案領先全球

香港是國際金融中心，但近年與網絡及電子相關的詐騙案不斷上升，據執法部門的數據顯示，去年有多達3.4萬宗，僅網上投資騙案的損失已按年上升逾一倍，總金額達32億元。有信貸資料服務機構昨日公布去年世界各地數據網絡詐騙情況，發現香港的可疑數碼交易比全球高三成。而各類可疑詐騙交易中，涉及香港消費者的所有數碼交易中，6.6%屬於可疑詐騙交易，遠比同期全球比率高32%。而涉及金融服務的香港數碼詐騙多達7.8%，相關詐騙交易比率按年上升190%，同期全球僅增長4.3%。發布有關研究的環聯亞太區首席產品官殷虹表示，香港各行各業的數碼化顯著加快，雖然可以提供更便利用戶體驗，但亦為騙徒帶來更多伺機獲利的機會。

信貸資料服務機構環聯報告指出，2023年全球可疑數碼詐騙交易宗數較2022年上升14%，更比2019年大幅增加一倍。而同期全球總數碼交易宗數僅按年上升6%。報告強調，香港消費者經常成為詐騙目標，騙徒會透過不同渠道獲取其帳戶權限並盜取資金。

報告指，在各行業中，零售業出現最多可疑數碼詐騙，比率去年達8.4%，在2023年，金管局就收到超過1,200宗與詐騙相關的銀行投訴，為2022年的兩倍以上，涉及損失估計約達72億元。近日出現港人賣錶時遭遇虛擬資產的騙案，痛失290萬元名錶。受害人於網上出售一隻價值290萬元的名貴手錶，騙徒表示有意購買，但要求以加密貨幣「泰達幣」（Tether USDT）付款。交易時受害人見到帳戶已收取USDT的字樣，所以將名錶給予騙徒。其後受害人於區塊鏈瀏覽器上仔細查看，才發現騙徒支付的並非真正泰達幣，而是一種沒有價值、名為BEP-20:Tether USDT的虛擬資產。

報告又顯示金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率增幅最大，較2022年大幅增長190%。而執法部門的數據亦顯示，與金融有關的電子騙案情況嚴重。去年整體科技罪案達3.4萬宗，損失金額達55億，比前年的32億高近四成。其中網上戶口盜用、投資騙案尤為猖獗，戶口盜用2022年僅168宗，去年急升近20倍，有3,434宗。投資騙案前年僅1,884宗，去年升不止一倍，達5,105宗，涉案總金額更由約9億急增至約32億，升幅達兩倍多。

部門指，騙徒會在不同網上平台或通訊軟件發送訊息，以「低風險、高回報」作招徠，吸引受害人一同投資。騙徒常會偽造身份，例如扮成對投資虛擬資產、貴金屬等有豐富經驗的專家，以博受害人信任；部分更會與受害人建立曖昧關係，誘騙投資。然而他們所稱的「低風險、高回報」投資，往往是不存在又或者滿布陷阱的。當受害人想套現或查看投資回報時，他們會以「須繳交高昂手續費」、「系統故障」等理由拖延付款，亦有部分會偽造獲利的交易紀錄，誘使受害人投放更多資金後，便會失去聯絡。

此外，數碼詐騙受害者中，最普遍的手法為網絡釣魚（Phishing），即透過詐騙電郵、網站、社交貼文及二維碼等盜取資料。不過騙徒的行騙手段可能出現改變，在消費者數碼服務初始階段下手。去年香港數碼交易中，有一成與「登入帳戶」相關交易為可疑數碼詐騙；其次是與「建立帳戶」相關的交易，例如註冊帳戶、貸款申請等，可疑數碼詐騙交易比率達4.9%。市民在使用相關服務時，應多加留意，以免騙徒有機可乘。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，香港各行各業的數碼化顯著加快，雖然可以提供更便利、優質的用戶體驗，但亦為騙徒帶來更多伺機獲利的機會。

隨着全球發生眾多數據洩露事件以及深偽技術（Deepfakes）等先進科技的出現，騙徒正積極利用相關漏洞，聚焦攻擊消費者體驗使用數碼交易的初始階段。

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