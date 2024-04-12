YouTube淫片揭不盡　東方第11度檢舉促正視禍害

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，色情影片為人詬病，且揭之不盡。東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5段裸露性器官的影片，包括赤裸新娘、玩火裸女及裸體電視節目等，今日(12日)第11度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視YouTube禍害。

東方近日在YouTube再發現5段色情影片，第1條影片是大膽的婚紗照，一名女子身穿白色婚紗拍攝，鏡頭一轉變成一絲不掛的赤裸新娘，騷首弄姿，胸部及陰部均無打格，又不時自摸身體，在噴水池戲水或手持點火燭台拍攝裸照。第2條影片是赤裸女子在舞台上玩火，她點起兩枝火光熊熊的火捧，掃勻身體各處但絲毫無損，全程無打格；之後她張開大腿，半跪在地上表演吞火，陰部全程無遮無掩，甚至用火捧掃陰部及大腿內側，動作誘人。之後，裸女在盤上點火，坐上台上雙腿在火盤上打圈，又不時張開大腿展示陰部。

第3條影片是裸體電視節目，片中男女演員均赤身露體，胸部、陰部及陽具任睇。期間，兩人玩魔術，在鏡頭時清談均是一絲不掛無打格。第4條片是火辣性感的汽車模特兒拍攝個人照，期間逐一脫去衣服，赤裸裸對鏡頭擺出各種誘人動作。拍攝期間，女模特兒不時自撫，意識淫穢，又穿上SM(性虐待)的約束服裝。最後第5條影片是女子在躺在地上結合繪畫的編舞，但好在過程擺出撩人姿態，胸部及陰部均無打格。她先是身穿薄紗，在地上的顏料上滾來滾去，更不時張開大腿展示陰部。