5年共1124名公務員遭懲處　124人被革職

公務員官僚備受批評，根據公務員事務局提交立法會特別財務委員會的文件，自2018年至2023年5個財政年度，共有1,124名公務員因干犯嚴重不當行為或干犯刑事罪行而需接受紀律行動和懲處，當中124人被革職。若按職級劃分，56人為員佐級紀律部隊人員、6人屬督察級。按不當行為及刑事罪行劃分，最多有21人涉及不符合疫苗通行證要被革職，其次是20人擅離職守或不守時，18人涉店舖盜竊或盜竊。

此外，政府公務員編制現時有19.2萬多人，截至去年11月空缺率約10.3%。按部門劃分，港台空缺率最高，近23.8%，共175人；其次是漁護署有19.6%，即有460人。至於公務員事務局轄下有4個獎勵公務員的計劃，「行政長官表揚榜」在2023至2024年度的修訂預算為140萬港元，2024/25年度的預算為220萬港元。

「長期優良服務旅行獎勵計劃」，由2019至2020年度獲獎公務員及其中一名同行者可獲同額津貼，現每人津貼上限為27,470港元。有關計劃2023/24年度的修訂預算是逾1.72億港元，2024/25年度預算為1.05億港元，5年間增加6成半。