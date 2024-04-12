學生精神健康堪憂　去年32人尋短早逝　教育心理學家卻流失

學童自殺情況令社會擔憂，青少年精神健康響起嚴重警號。教育局向立法會特別財委會提交的最新文件中披露，去年學童自殺個案呈上升趨勢，共接獲32宗中小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，較上一年的25宗增7宗，當局指涉及多項因素，主要來自家庭、社交或感情方面等人際關係問題，以及學校適應、抑鬱情緒及精神病等個人問題。

文件中亦披露過去5年中小學有精神病患的學生人數，同樣程現上升趨勢，當中以中學較為嚴重，由2018/19學年的450人大增至2022/23學年的1,610人，增幅逾兩倍，單計上學年已增加320人；而小學精神病患學生人數亦由2018/19學年的150人增至上學年的370人。文件中亦指出，教育局工作的教育心理學家人數去年有流失的情況，由2021/22學年的92人減至2022/23學年的79人，上學年亦只有3人入職。

教育局指，非常重視學生的健康成長，因應個案有上升的趨勢，當局通過醫衞局、教育局和社署的跨部門合作，在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，結合校內的跨專業團隊、校外支援網絡和醫療服務，及早識別和支援有高風險的學生，目前機制的實施期延長至本年底。

另外，當局亦鼓勵學校採用全校參與模式，根據防止學生自殺委員會建議的「普及性」、「選擇性」、「針對性」三個層面，透過課程、資訊、活動、培訓及專業支援等，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要的學生。當局續指，「普及性」層面當中除了發放有關推廣學生精神健康的資訊及網上資源外，亦持續推動不同的成長計劃，透過歷奇、團隊建立等，提升學生的抗逆能力，幫助他們以樂觀積極的態度勇敢面對挑戰，上年度的有關開支約為8,700萬港元，而本年度有關開支的修訂預算約為9,100萬港元。

另外當局亦於去年底向所有公帑資 助中、小學及其家長教師會提供「校園 • 好精神一筆過津貼」和「家長學 生 • 好精神一筆過津貼」，以協助他們舉辦與支援學生精神健康有關的活 動或購買服務或用品。兩項津貼的開支共約8,000萬港元。