都大方大應用學位收生情況熱烈　方大護理差1人收盡名額

續都會大學於上月成為本港首間應用科學大學後，早前剛升格成大學的聖方濟各大學（前身為明愛專上學院）亦提出有關申請。教育局向立法會特別財委會提交的文件中披露兩間大學的「應用學位課程先導計劃」的課程收生情況熱烈，幾乎用盡名額。都大綜合檢測和認證榮譽應用理學士課程資助學額數目為55個，實際收51人，而方大護理學(榮譽)學士課程資助學額數目為640個，實收639人，差一人便「收盡」所有名額。

不過，計劃下另外兩間院校職業訓練局香港高等教育科技學院及東華學院的收生人數就較少，高科院的園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士課程提供52個名額，最後收19人，東華學院的應用老年學(榮譽)理學士課程提供100個名額，最後收34人。

當局指，會透過資助計劃，為修讀資助計劃下已通過相關評審的應用學位課程的全日制本地學生，提供額外每年5,000港元(非實驗室為本的應用學位課程)或8,000港元(實驗室為本的應用學位課程)的資助，在2024/25學年，每名有關學生的資助總金額分別可達50,810港元或87,770港元，而在2024/25學年，預計有約2,500個修讀由4間自資專上院校開辦的8個應用學位課程的合資格全日制學生可以受惠，估計2024/25年度額外開支約2,000萬元。