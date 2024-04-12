廟街兩無牌食肆霸路經營　檢控逾300次無果　食環申封舖令

近油麻地一段廟街食肆非法擴展經營問題嚴重，有兩間食肆長期霸佔道路做生意，引起噪音、衞生及阻街等問題，早已被食物環境衞生署扣到無分「釘牌」，提出逾300宗檢控，惟仍公然無牌營業最多長達兩年。有當區區議員狠批情況離譜，噪音嚴重影響街坊生活。有立法會議員認為，署方用大量功夫仍未能處理問題，明顯知道存在執法盲點，建議盡早向立法會提出修例，以免問題擴大。

油麻地廟街一帶有兩間餐廳，每到傍晚就會將大量椅桌放到店外的道路，霸佔門外約兩條行車線位置，並設有帳篷為食客遮風擋雨。附近不難見到有垃圾及廚餘堆積，侍應更會將客人用來洗碗的水，直接倒入坑渠中。雖然衞生情況較差，但每晚8時許，該處已座無虛席，當中包括來自新加坡、內地、日本的旅客，而至晚上9時許仍有食客排隊等候，該處更營業至凌晨3時。據悉，近月食環署加派人手，多次出動到該處巡查，惟餐廳仍無視署方警告。

油尖旺區議員楊子熙接受傳媒訪問時形容，該處情況惡劣，疫情前只有一間店霸佔店外位置，惟現時兩店競爭，霸佔的位置愈來愈大，行經該處時必須在餐桌之間穿插，阻擋救援通道，且噪音嚴重影響街坊生活。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣認為，是次兩間食肆明目張瞻地持續違法，無論在食物安全、環境衞生、防火安全都有影響，相信由此食環署已知道執法的困難，應參考此前就環境衞生、店舖阻街等問題，提出一系列的法例修改，以免有人有樣學樣，將問題持續擴大。

食環署回覆查詢時確認，涉事兩間食肆屬無牌經營，其中一間由2022年一直無牌經營至今；另一間雖然曾經持牌，但在去年8月已被食環署按「警告信制度」取消牌照。此外，兩間食肆長期在晚上霸佔行人通道和馬路，造成嚴重阻塞及環境衞生問題，食環署在2022年7月至今年3月期間，針對兩間食肆共進行132次突擊執法行動，並提出共306宗檢控，當中包括42宗拘控，但兩間食肆無視部門的執法行動，違規情況仍然持續。食環署最新已向法庭申請封閉令，將於日內到兩店貼告示，封閉該兩間食物業處所。

油麻地廟街一帶食肆非法擴展經營已久，根據食環署紀錄，在2021年至2023年期間，共接獲548宗相關投訴，並提出共491宗檢控，當中包括54宗拘控，更有12間持牌食物業處所被暫時吊銷牌照7至21天，另有1間食物業處所被取消牌照。