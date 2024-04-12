考慮場地及運動員競爭力　本港承辦全運會劍擊等8項比賽

首次由粵港澳三地合辦的第15屆全運會，大會宣布賽事定於明年11月9日至21日，在廣東、香港及澳門舉行，屆時本港會承辦8項競體項目。全運會統籌辦公室主任楊德強今日(12日)在一個電台節目表示，今次在港主辦項目是按三項原則考慮，包括是否有合適場地、運動員有競爭力及香港市民喜歡看的項目，能為運動員打氣，他又指過程是透過協商，本港及澳門可優先選擇，再由國家體育總局根據各地條件作最後決定。

楊德強指滑浪風帆是本港其中一個想舉辦的項目，惟他稱，因滑浪風帆是帆船比賽12個項目之一，經內地專家來港實地視察環境，考慮到維港風速不穩定，如比賽日風速不夠而要取消賽事，會影響運動員準備，加上配套不足，最後決定交由廣東省舉辦。

至於明年啟用的啟德體育園，可容納5萬人的主場館，將會舉行七人欖球賽。而涉及跨境賽事的比賽路線，他表示仍有待決定，惟港珠澳大橋會是其中一條走線。今次舉辦全運會以簡約原則，不會興建選手村，運動員會入住場地附近的酒店設施。

本港今次承辦的8個項目，包括22歲以下的男子籃球、場地單車、劍擊、高爾夫球、男子手球、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球，並會舉行保齡球的群眾賽事活動項目。