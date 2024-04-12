逾60%舊樓「消防安全指示」未遵辦　油尖旺區佔最多

佐敦華豐大廈日前發生三級火警致傷亡慘重，該大廈2008年曾經獲發「消防安全指示」，惟16年來未遵辦。當局在2007年根據《消防安全(建築物)條例》，規定1987年或以前建成樓宇，必須安裝消防栓、喉轆、水缸等設備，全港約有1.4萬幢樓宇受規管。消防處回覆傳媒時指，截至上月底，消防處及屋宇署共巡查1.09萬幢舊式綜合用途樓宇。消防處向其中1.04萬幢目標樓宇的業主及佔用人，發出超過29萬張「消防安全指示」，當中有逾11萬張「指示」已獲遵辦或撤銷，即有62%「指示」仍未遵辦。

而屋宇署回覆傳媒時則指，截至去年年底，未遵辦指示的樓宇，以油尖旺區佔最多，有1,800多幢，佔整體約20%；其次是深水埗區、中西區和九龍城區，分別有逾千幢樓宇未遵辦指示。屋宇署表示，若未遵辦指示的業主無合理解釋即屬犯法，署方可發警告信或提出檢控，可處罰款2.5萬港元，每日另處罰款2,500港元。

議員梁文廣指防火涉及人命安全 ，是重要議題，未遵辦指示的比例超出60%是偏高。他表示不少大廈遵辦指示時都遇上不同的困難，部分業主未必積極參與大廈管理，甚至有惡意拖延，阻礙法團工作；部分大廈業主年紀較大，亦欠缺魄力管理大廈；商住大廈的業權組成亦較複雜，持份者之間或會有利益衝突，容易出現爭拗。就算市建局有資助維修和改善消防安全的計劃，若法團未能獲業主授權行事，亦未能展開行動。 他建議民政事務處和市建局，可協助組織有心做好大廈管理的業主推展工作。當局亦可考慮修例，使惡意阻礙法團工作的業主負上責任。