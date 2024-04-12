跨境直通救護車料今年中試行　內地澳門醫生將獲有限度註冊

立法會衞生事務委員會今日(12日)開會，討論大灣區跨境直通救護車試行計劃。政府表示，將以先行先試、南下運送病人的模式推行計劃，當局正與深圳市及澳門政府商討救護車輛、車上物品及人員進入香港的安排細節，亦會為相關的內地或澳門醫生申請及取得有限度註冊，確保他們能在救護車上為病人提供治療。計劃最快今年中推出，預料每年約有幾十宗個案。

醫衞局官員介紹，兩間試點醫院，包括港大深圳醫院及澳門仁伯爵綜合醫院，香港居民如因急病或意外留醫但病情穩定，可以透過跨境救護車送返本港治療。當局正與深圳市及澳門政府商討救護車上人員、藥物及儀器等細節，以確保符合各地法規；當局亦會為相關的內地或澳門醫生申請取得有限度註冊，確保他們能在救護車上為病人提供治療。

醫衞局官員強調，相關計劃不應、亦不會只限於香港居民，香港作為國際大都會，應為不同地方的旅客提供突發醫療及救護服務。當局料今年中推出計劃後，每年約有幾十宗個案，三地會適時檢討，考慮是否擴展計劃，例如增加試點醫院或擴展至雙向安排。官員又指，由於技術上審批複雜，下一步才會考慮北上運送病人就醫，又不排除將來會有私家醫院參與。

多名議員表示支持計劃，亦有議員關注如何避免濫用，包括會否有名單列明何種病況可以使用跨境救護車。醫衞局官員表示，由於病情多樣化及有不同嚴重性，要視乎每宗個案客觀評估，故不會寫明在一個名單。他又提到，視乎病人抵港的口岸，會安排送往至最近的公立醫院，例如經深圳灣來港的病人，會被送到屯門醫院；個別病人如有特別需要，例如要做心臟手術，可能會安排專科醫院對接。