教育局推「4Rs」精神健康約章　不建議用午膳時間補課

教育局於2024/25學年將推出《4Rs精神健康約章》，以更全面、有系統地推廣校園精神健康，呼籲全港學校齊心響應，訂立切實可行的目標，採取具體行動，促進學生身心健康。「4Rs」涵蓋四個促進精神健康的要素及目標，包括休息(Rest)、放鬆(Relaxation)、人際關係(Relationship)及抗逆力(Resilience)，對促進學生精神健康同樣重要，同時互相有密切的關係。

在「休息」當中提到，約章指學校須安排學生每星期或循環週在校內有約四分之一的時間休息及放鬆，強調學生可在午膳時間自由活動，亦不建議學校利用午膳時間為學生安排補課、學科評估等活動。「放鬆」當中亦提到，學校須定期安排學生進行漸進式肌肉鬆弛練習、靜觀或舉辦茶藝、書法等放鬆活動。

而「人際關係」當中提及，學校應每年組織最少兩次如慶祝會、遊戲日、開心水果天等班級經營活動，以及最少兩個全校性的主題活動日，包括聖誕聯歡會、中華文化日、元宵花燈會、校園感恩活動等。「抗逆力」當中，提到校方應透過舉辦校本活動、參與教育局或非政府機構舉辦的計劃、推廣閱讀勵志書籍等，培養學生正確的價值觀和增強他們的抗逆力。

教育局局長蔡若蓮表示，和諧友善的校園環境、勤懇熱誠的教師團隊，以及良好的家庭關係和健康生活方式，是培育積極正向新一代的基本條件。而參加《約章》的學校須在2024/25學年起落實各項推廣學生精神健康的措施和舉辦活動，協助學生建立健康的生活習慣，為學生提供更多放鬆減壓的機會，幫助學生建立正面的人際關係，加強他們的幸福感及抗逆力，從而提升學校整體的健康文化。