拉低女客內褲掃下體　被捕後着事主撤控　31歲淫狼囚9個月

於中環開設復康治療中心，聲稱替客人進行運動治療的男子，涉先後在中心內非禮兩名女客人，包括按摩時把事主內褲拉至臀部下方，用手背多次掃到女方陰部，聲稱協助她「全面放鬆」，及在被捕後又傳訊息要求事主撤控。該男子早前經審訊後被裁定2項非禮及1項妨礙司法公正罪罪成，今日(12日)於東區裁判法院，被暫委裁判官高麗盈判囚9個月。

被告鄭家盛(31歲)被控於2022年11月10日至11日間在皇后大道中香港珠寶大廈7樓「盛健痛症復康治療中心」，分別非禮X和Y。他另被控於同月28日作出妨害司法公正的行為。

裁判官判刑指，被告用手觸碰及掃事主陰部多下，在她離去前再打其臀部一下，而當時並無其他人在房間內，案情有一定嚴重性。而被告以治療為名犯案，亦屬違反誠信；妨礙司法公正罪方面，被告的行為挑戰法治社會，但考慮到只涉及一則WhatsApp訊息，不涉及暴力，最後其目的亦不成功。但由於事件是針對該非禮控罪，有一定嚴重性，故兩罪合共判囚9個月。

案件編號：ESCC 2201/2023