往澳門內河船走私2000萬元藥劑製品 檢壯陽人參糖及各類美容針

香港海關在上周二(2日)偵破一宗內河船走私案，關員從一艘前往澳門的內河船截查兩個貨櫃，從貨櫃內搜出一批未列艙單的懷疑受管制的藥劑製品，估計總市值約2,000萬港元，若然成功偷運，預料可以逃避超過1,000萬港元的稅款。

調查人員表示，行動當晚，海關船隊收到有組織罪案調查科的通知，得悉一艘內河船涉嫌進行走私活動，隨即部署區域巡邏船進行監控追蹤。當時正值夜晚，海上能見度極低，但在嚴密監視及雷達設備協助下，海關成功掌握目標船隻的航行動態，並在船隻駛近本港西北面水界、準備離開本港水域前上前追截，其後於晚上約11時25分成功截停對方，隨即登船調查。

該艘船上共有4名內地船員，並載有21個貨櫃，關員核對載貨艙單的資料後，對其中兩個報稱載有食品、護膚品、化妝品及乾海味的貨櫃有所懷疑，於是押送該艘內河船到屯門內河碼頭作進一步調查。經查驗後，海關在該兩個貨櫃發現了一批懷疑受管制的美容針劑、一些懷疑含壯陽成分的人參糖等，均未有列載在艙單上，於是將案件交由有組織罪案調查科跟進。

經點算後，海關在貨櫃內一共起獲約12萬件受管制的藥劑製品及美容針劑，當中的美容針劑包括肉毒桿菌針、膠原蛋白針、透明質酸針及胰島素注射筆等，而該些藥劑製品在付運過程中，並無任何溫度監控，品質成疑，如果消費者使用該些產品，相信會對健康帶來隱患。

人員指出，海關留意到不法分子除了將美容產品混入正常報關貨物內，亦透過修改已報關貨物的數量，意圖蒙混過關。海關會着手追查涉案貨物的來源及最終目的地，相信走私分子有機會透過澳門，將貨物轉運至內地，再分銷至不同城市，以逃避各地對藥劑製品的嚴密監控，隨着調查有所進展，不排除有更多人被捕。

根據紀錄，在過去兩個月內，海關已破獲6宗涉及利用內河船進行走私的案件。海關強調，未來會繼續加強風險管理及情報分析，加大海上巡查的力度，以及利用雷達系統，密切留意海上的可疑情況，打擊一切走私活動。