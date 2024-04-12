打擊騙案及洗黑錢　3星期拉逾1100人　涉款22億元

今年3月25日至4月11日，執法部門展開代號「謀攻」的全港性執法行動，針對打擊詐騙網絡罪行及相關洗黑錢活動。行動中，人員拘捕1,121人，包括768男353女(14至89歲)，他們涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，並且一共牽涉952宗騙案及科技罪案，涉款約22億港元。

人員交代個別行動成果，指本港執法部門與國家反詐中心進行情報交流及深入調查後，鎖定一個跨境犯罪集團，得悉該集團以金錢利誘內地人士來港開立至少45個戶口，藉此清洗約2.39億港元的黑錢，當中包括本地在去年10月至今年2月發生的36宗騙案的贓款，涉及2,500萬港元。在3月20日，人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕8名內地男子及1名本地女子(29至48歲)，當中包括3名主腦人士。被捕人士分別報稱導遊、售貨員及無業。

根據調查，主腦首先在內地招攬傀儡，安排他們分批經不同口岸來港，並且提供住宿，各人留港期間，聽從指示到不同銀行開設帳戶接收贓款，然後再以現金提取帳戶內的款項，銀碼由數萬港元至數十萬港元不等。當款項累積至一定金額後，他們會將現金帶往虛擬貨幣的場外交易店，藉由購買一些虛擬貨幣，隱藏及清洗犯罪得益。

另一方面，人員亦就兒童色情、釣魚短訊及網上求職騙案作出連串拘捕行動，針對網上求職騙案方面，人員聯同內地部門展開以情報主導的聯合行動，成功瓦解一個跨境及有組織性的網上求職詐騙集團。該集團的營運模式非常有系統，並在內地經營2個詐騙中心，成員會以不同通訊軟件及社交平台，發出大量虛假招聘「拆單推廣員」的廣告吸引受害人，再以特定劇本誘騙他們「落疊」。另外，其他成員會自製多個假冒網購平台，受害人稍後會被指使到該些假網站作註冊，並且協助營造高銷量假象。此時，騙徒會聲稱將貨款存入指定的香港銀行戶口，從而額外賺取佣金。

受害人最初參與拆單任務時，均會嘗試用小量金錢購物，以了解任務的真確性。騙徒深諳箇中心理，一開始會給予「甜頭」，當完成交易後，將款項連本帶利給予受害人。騙徒之後會誘使受害人存入更多金錢，以購買更多的貨物，藉口能夠獲得更多佣金及回報。當受害人信以為真，依言行事後，騙徒卻以不同藉口拒絕他們取回本金，甚至逐漸失聯，令受害人蒙受損失。騙徒用本地傀儡戶口收取騙款後，將會迅速匯走及進行洗白。

經調查後，人員鎖定詐騙中心位置、集團骨幹成員和本港傀儡戶口持有人的身份，至4月2日至3日，內地部門突擊搜查相關詐騙中心，成功拘捕11名內地骨幹成員；至於香港方面，則以「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」等罪名拘捕10名戶口持有人。調查顯示，涉案人士相信與去年3月至今年4月期間，全港至少64宗網上求職騙案有關，騙款合計超過1,000萬港元，個別損失由1,300港元至174萬港元不等。

與此同時，相關部門及時取得疑似最新受害人的聯絡方法，成功聯絡到其中27名已受騙或具潛在詐騙風險的受害人，並且作出預警勸阻。當中有4人已被騙取超過8萬港元，因為人員及早介入，避免他們招致更多損失；至於其餘人士雖然未付款，但亦是收到通知後，方知自己險墮騙局。

此外，執法部門早前發現有不法分子利用「猜猜我是誰」的電騙手法，針對中小企行騙。騙徒會冒充目標餐廳或零售店的公司高層，例如老闆和管理人員，並通過電話聯絡員工，聲稱老闆或公司需要資金流動，要求員工將金錢轉入指定的本地銀行戶口。一旦員工受騙匯款，騙徒就會中斷一切聯絡，直至受害人與公司真正的管理階層取得聯繫，才驚悉受騙。

在去年6月至今年1月，執法部門共接獲79宗同類型案件，受害人的損失金額由2,000至8萬港元不等，合計約200萬港元。調查期間，人員亦發現涉案犯罪集團以小量金錢作報酬，招攬在香港工作的外籍家庭傭工，成為他們的傀儡戶口持有人，並要求他們交出銀行卡及有關密碼，以供集團成員使用。當受害人存入騙款後，同樣會被集團成員以現金方式迅速提走。

人員翻看大量「天眼」片段調查，鎖定集團成員身份，並於4月2日至11日突擊搜查港九多個單位，拘捕6男16女(19至59歲)，包括1名本地男主腦、2名本地男骨幹成員，另有13名印尼籍女子和3男3女本地人相信屬傀儡戶口持有人，他們各自報任司機、家傭、家庭主婦及無業。行動中，人員檢獲手機、銀行卡及銀行文件等，相信已經瓦解相關集團。

根據執法部門的紀錄，本港去年共接獲39,824宗騙案，總損失高達91.8億港元，其中以網上罪案佔最多，共有27,314宗，佔全部騙案數字約7成，其損失金額約53.4億港元。網上罪案以購物騙案佔最多，錄得8,950宗，其次是投資騙案，錄得5,105宗；釣魚騙案有4,322宗；求職騙案為3,518宗。

另外，該部門在2023年拘捕9,239人，涉及各類型騙案及相關洗黑錢罪行，較2022年上升逾7成半，而當中更有6,485人是傀儡戶口持有人。有見及此，該部門在去年年底徵詢律政司意見後，向法庭申請加刑，至今年年初一宗在區域法院審理的洗黑錢案當中，一名持有傀儡戶口的被告人接受判刑時，其刑期亦由24個月增至28個月。

隨着疫情後跨境活動恢復，犯罪集團持續安排內地傀儡來港開戶，相關犯罪數字有上升迹象，本港執法部門會與內地及國際不同組織保持緊密協作，積極作出調查檢控，以及充公相關犯罪得益。