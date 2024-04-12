議員建議港鐵就延後加幅設置限期　並要求作中期檢討

港鐵新票價將於今年6月內實施，港鐵公司根據整體票價調整幅度加3.09%。立法會交通事務委員會今（12日）討論有關加幅，有多位議員表示港鐵的延後加幅需要設置限期，在到達限期前仍未能順利加價便要一筆勾銷，亦有議員認為對比去年方案，新方案加幅一樣，反而少了3億元會層，認為「差過以前」，認為應就機制做中期檢討。

今年按照機制方程式得出的票價調整幅度為+3.2%。由於該幅度高於2023年第四季家庭住戶每月入息中位數的按年變動+3.09%，故此2024年港鐵整體票價調整幅度將按「負擔能力上限」安排封頂至+3.09%。餘下未被涵蓋的+0.11%調整幅度，將會延後至隨後兩年，即2025年及2026年處理。至於由2023年延後的+1.85%調整幅度，亦會順延至2025年處理。

港鐵指自兩鐵合併以來，即2008年至2023年間，根據票價調整機制而調整的港鐵票價每年平均增幅為2.0%，而整體票價調整幅度等於0.5乘以去年12月綜合消費物價指數按年變動加0.5乘以去年12月運輸業名義工資指數按年變動減去生產力因素，如計算所得票價調整幅度高於去年第四季家庭住戶每月入息中位數按年變動，會啟動「負擔能力上限」安排。港鐵指在2023年票價調整時提供1.2%的特別扣減，並將共1.85%的票價調整幅度延後至2024年實施。

議員張欣宇表示市民關注港鐵賺大錢，但「加錢加到盡」，而按今年方案，對比去年方案加幅完全一樣，但去年方案港鐵需要至少要有三億元回贈，新機制反而沒有，導致出來的結果差過以前，質疑機制是否合理，認為非常有需要做中期檢討，因出來對市民實際好處「差過以前」，又表示當盈利非常好的時候，是否可以由港鐵承擔當年加幅。香港鐵路有限公司常務總監香港客運服務楊美珍回覆指需要平衡公司財務狀況，希望大家可以「睇長少少」。

議員梁文廣也指很難掩飾市民對於港鐵賺錢加價的不滿，如有部分需要延後加價，有一日會一次性加價，到時市民反彈更大。議員陸頌雄也指延後加幅已經累積到1.85%，市民意見認為延後加幅不能不斷延後，應延後兩年如未能實施便一筆勾銷。