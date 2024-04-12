文憑試英文科開考　教師指卷一有挑戰性考生「一般未必做得晒」

中學文憑試(DSE)英文科卷一及二，即閱讀理解和寫作今早(12日)開考。考題主要圍繞傳統文化、時事等議題。有英文科老師認為難度及題型與以往相差不大，而且題型較貼近學生生活，若考生有閱讀及留意時事，應該得心應手。

卷一必考的A部分兩篇閱讀材料，分別探討政府砍樹的好壞及有關樹木的傳統文化；B1文章講述傳統小販，例如麵粉公仔小販、雨傘維修師等；B2文章則探討日常生活中「偽科學」。而卷二寫作考題分作兩部分，第一篇考生需寫一封租住酒店後的投訴信；第二篇可四選一，分別是香港「少子化」原因、「以音樂家身份用部落格講述如何吸引聽眾」、「向雜誌編輯寫一封信表述你對公園及店舖歡迎狗隻內進的立場」，以及「以一夜爆紅的網絡紅人身份向學校雜誌講述你的感受」。

廠商會中學英文科主任彭老師指，今年難度與以往相若，考生有閱讀及留意時事的話則有助理解文章內容。例如香港風季常見的樹木倒塌問題；B1部分亦有不少問題明確指示作答方向。不過若然考生對香港舊有文化不熟悉，理解時或有困難。她又表示部分填充題，考生需留意答案詞性，否則有機會「啱變錯」。而較難的B2部分，她認為對考生有挑戰性。文章中有不少非日常使用的難字，而且有題目要求考生理解作者想法，對考生閱讀及作答速度有一定要求，她坦言考生「一般未必做得晒」。

至於卷二方面今年可選題目減少，彭老師認為分別不大。因為題目多為考生熟悉的格式及切身議題，比起往年的「太極」、「監控員工」等題目，考生更為了解。必答部分的投訴信亦有列出明確方向，如酒店內的設施，供考生參考，整體難度與往年差別不大。