男設計師涉胡亂取消他人器官捐贈登記　押後至5月10日裁決

男設計師涉嫌盜用他人資料，於器官捐贈登記系統上作不實申請，因而被控兩項刑事損壞罪。該設計師否認全部控罪，案件今日(12日)於東區裁判法院開審。裁判官裁定案件表證成立，被告自辯稱當時想了解相關系統運作，使用隨機資料進行測試，並使用朋友身份且成功「白撞」及遞交取消捐贈申請。裁判官把案件押後至5月10日裁決，被告續准保釋。

被告霍英圻(47歲，設計師)，被控兩項刑事損壞罪。控罪指，被告兩度於或約於2023年5月23日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港特區衛生署的財產，即誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

據控辯雙方承認事實指，被告於案發當日凌晨，分別輸入林立基及曾子晴的個人資料取消器官捐贈登記，其中曾為被告的朋友，被告及後亦輸入兩名已過世人士的身份證號碼。被告於同年6月5日被捕後在警誡下承認：「我一時好奇先用其他人資料取消器官捐贈」；被告被裁定表證成立後自辯稱， 案發當日想起有器官捐贈的新聞報道，想從不同角度了解器官捐贈相關資訊的運作，遂進入取消器官捐贈登記網站，輸入其已故友人的資料。他「白撞」輸入兩個身份證號碼，但未能進入下一步，故曾一度離開系統，但最後仍成功完成取消捐贈申請。被告又稱沒有向任何人透露過相關的「測試結果」。

案件編號：ESCC 2201/2023