特別財會：逾期未繳稅單累計23萬張　涉稅款208億元

新一份財政預算案將薪俸稅及個人入息稅標準稅率調整為兩級制，以往增加稅收，惟截至2024年2月29日逾期未繳的稅單累計約共23萬張，涉及稅款約208億元，而需罰款5%附加費的涉及67億，10%附加費則涉及15億。不過，政府指本港經濟復蘇動力有待加強，開源的考量需要兼顧實際情況，以免影響經濟復蘇和市民的生活，同時也要維持簡單低稅制的競爭優勢，因此暫不會考慮引入消費稅。

根據政府回覆立法會議員提出的特別財委會提問，截至2024年2月29日，評定的補繳稅款及罰款為32.63億元，已全數收回；在2023指24財政年度，稅務局完成追稅的個案預計達 268,000宗；而截至2024年2月29日逾期未繳的稅單累計約共230,000張，涉及稅款約208億元。欠款追蹤方面，稅務局就欠繳稅款向法院提出訴訟為672宗，涉及3.77億，而印花稅方面，2022至23及2023至24年度截至今年年2月29日的財政年度分別有10,240宗和9, 678宗逾期加蓋印花的個案，涉及的逾期罰款分別為2,400萬元和2,700萬元。

有議員詢問政府會否考慮設立消費稅，政府指本港經濟復蘇動力有待加強，開源的考量需要兼顧實際情況，以免影響經濟復蘇和市民的生活，同時也要維持簡單低稅制的競爭優勢。因此經考慮這些因素後，政府暫不會考慮引入消費稅，而本局在2024-25年度亦未有預留資源就開徵消費稅展開可行性研究。

至於稅務易平台，政府指在2024至25財政年度，「稅務易」系統的開發和持續維修的預算開支為800萬元，而賬戶數量則截至今年2月29日為148萬。使用率普遍偏低，納稅人以電子方式經「稅務易」提交的報稅表宗數和佔該類別報稅表總數的比率，截至今年2月29日，個人、利得稅、物業稅使用率分別為37%、1%、8%，而法團以電子方式經「稅務易」提交的2022/23課稅年度利得稅報稅表的宗數和佔報稅表總數的比率僅為1%。