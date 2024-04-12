特別財會：公共開支及政府開支總額　分別上升35.7%及39.9%

政府面臨財赤，有議員在特別財委會提出書面提問，質疑2024/25的經常性開支是5,802億。但2018/19年的經常性開支只是4,400億。5年來大幅增加1,400億；而撇除2023/24修訂預算的消費券開支，公共開支總額和政府開支總額上升了35.7%及39.9%。

議員林新強表示，2024/25的經常性開支是5,802億。但2018/19年的經常性開支只是4,400億。5年來大幅增加1,400億，即30%，但同期的政府收入只是維持在6,000億元上下水平詢問政府有沒有更好的措施去縮減經常性開支。政府回覆指過去幾年在疫情期間，政府因為推出了多輪大規模的逆周期和防疫抗疫措施導致開支飆升，疫情過後，本屆政府已盡力壓低開支，經營帳目預計由2026-27年度起恢復盈餘。

經濟政策組別下的政策範圍包括海空交通及物流發展、工商業、就業及勞工、財經事務、資訊科技及廣播、人力發展、公眾安全、旅遊及郵政、競爭政策及保障消費者權益。相關經濟組別帶來的公共開支總額及政府開支總額在2023/24修訂預算的修訂預算分別為約746億和700議員，但撇除消費券開支後，只有416億及370億元，因此比較2024/25預算的564億及317億，反而增加35.7%及39.9%。

至於2023年消費券實際受惠人數有約649萬元，2023年消費券計劃的提振作用預計為0.6個百分點，在受惠人數相約的情況下，對比2022年提振1.2個百分點下降了一半。