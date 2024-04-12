5男雜貨店叫囂被捕　獲准簽保守行為

5名男子涉嫌於去年2月，在旺角彌敦道阿布泰雜貨店叫囂，滋擾顧客，5人先後被捕，當中包括2名年僅14至15歲的少年。他們否認遊蕩導致他人擔心罪，案件今日(12日)在西九龍裁判法院續審。惟控方審視證據後，決定同意讓5名被告簽保守行為方式處理。裁判官下令5人自簽2,000港元，守行為24個月，控罪撤銷。

5名被告依次是14歲及15歲男學生、26歲文員葉嘉健、28歲保險從業員葉子健及25歲無業漢曾維誠。資料顯示，林景楠是阿布泰的東主，也是泛民初選案被告之一。他在該案中原本表示擬不認罪，後來改為認罪，並願意當控方證人。他之後在Facebook貼文，表示「黃色經濟圈是錯誤示範」，另又指「香港不能亂，也亂不起」。

5人被控於2023年2月3日在彌敦道荷李活商業中心地下「阿布泰國生活百貨」，在上述建築物的共用部分遊蕩。另外，首名及次名被告被控於同月5日在上址遊蕩，導致戴榮曦合理地擔心本身的安全或利益。據被告跟執法人員所作的錄影會面片段顯示，首被告說，從社交媒體認識綽號「勇狗」的被告曾維誠，案發當日，首被告相約他們到阿布泰店舖「搞事」。另外，根據控辯雙方承認事實，次被告警誡下稱，他不過幫其他人拍片，曾維誠承認大叫騷擾到人。

案件編號：WKCC3157/2023