破越南店舖盜竊黨拘7人　檢值220萬現金贓物　涉操控便利店銷贓

黃大仙區執法部門於前日(10日)進行代號「鐵冕」的行動，成功搗破一個活躍於全港各區的店舖盜竊集團，相信該集團是利用小數族裔人士進行盜竊，再將贓物轉售圖利。

調查人員指，執法部門早前在網上社交平台發現一個社交群組，群組主要成員均為小數族裔人士，而該群組經常會出售一些低於市價的貨物，透過貨物上貼有的價錢牌，相信該些貨物均是從大型連鎖店偷取。經仔細分析，人員發現一個以越南籍人士為骨幹成員的犯罪集團，集團主腦會控制相關社交群組，分析當時市場需求，再在網上平台招募小數族裔人士落手犯案，並專門從大型連鎖店、超市偷取各式各樣的貨物，例如在夏天竊取大量的防曬液、太陽油等，轉季時則偷來大量衣物。

犯罪集團得手後，會將贓物分批運送到中型貨倉作臨時儲存，再集合大量貨物一次過運送至大型貨倉，並以3種方式將貨物套現獲利。第一，集團會為貨物拍照，再上傳至社交平台作宣傳，以低於市價發售，當有人表示感興趣時，集團成員便會相約交易地點；第二，集團成員控制3間位於九龍區、已運作約2年的便利店，並在店內出售贓物；第三，將贓物寄到海外，包括越南當地。

經長時間情報分析後，人員鎖定該集團的倉庫及3間涉事便利店的位置，以及掌握骨幹成員的資料，並於前日在旺角和深水埗5個目標地點埋伏，成功以涉嫌「處理贓物」及「串謀盜竊」拘捕2男5女(26至58歲)，被捕人士全部是越南籍人士，當中3人持香港身份證，另外4人持「行街紙」留港，並包括3名便利店負責人。行動中，人員在上述地點搜獲超過120萬港元現金的犯罪得益，以及約4,000件懷疑盜竊得來的物品，計有大量日常用品、食物、飲品、藥物、衣物和電器等，初步點算貨值逾100萬港元。

根據調查，涉案集團相信牽涉全港超過113宗店舖盜竊案件。被捕人士現時暫時獲准以現金保釋，人員正調查贓物來源及去向，以及追緝在逃人士。