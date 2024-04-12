特別財會：立會秘書處共44職位空缺　23/24年度花逾23萬作招聘宣傳

公務員人手流失的同時，立法會秘書處亦出現職位空缺的情況。截至3月13日，空缺職位達44個，秘書處現正進行有關招聘，然而出缺職位主要是支援人員職級，加上採用多項資訊科技和人工智能工具 ，因此有關職位空缺即使未能迅速填補，亦不會對現時議會事務造成影響。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀，關注立法會秘書處出現多個職位空缺，長遠或會對議會事務的服務造成負面影響，要求秘書處交代過去幾年的人事編制變動、職位空缺數量，以及就人事招聘所做的宣傳活動和涉及的開支。

秘書處表示，目前的編制員額是686人，截至3月13日的職員總人數是642人。在2023/24年度，有73人離職，新聘人員53；2022/23年度有55人離職，新聘人員61。有關職位空缺的招聘工作正有序進行。至於花費在招聘工作的宣傳開支，2023/24年度是234,000元；2022/23年度是163,000元。

有關的職位空缺，秘書處指多集中在行政事務助理、文書事務助理等支援人員職級。由於秘書處已採用多項資訊科技和人工智能工具，並會陸續增添智能翻譯、實時速錄和聲紋辨識等，好讓秘書處更有效率地管理現有工作負荷，因此不需立即填補所有職位空缺之餘，亦會重新檢視各個職位的技能和素質要求，部分現有工種可能不再需要，或毋須補充人手。