指環保餐具價格有下調空間　供應商：紙製餐具硬度足夠

環保署今日(12日)舉行管制即棄塑膠新法例記者會，有環保餐具供應商表示，部分符合法例的餐具會比傳統塑膠餐具貴50%，不過相信後續產量上升價格會有下降。另外有供應商表示，早在農曆年前就已有部分食肆向他們採購環保餐具，包括星級酒店、連鎖餐廳及中小食肆。當前符合條例餐具由於材質不同價格也不盡相同，但不同材質的餐具在使用不會有很大分別。

售賣符合條例的餐具供應商代表之一黃先生稱，當前主要銷售的餐具分為3種材質，價格由高至低分別是竹製(3毫8仙)、甘蔗渣製(2毫8仙)以及木製(1毫6仙)。他指，自己目前購入塑膠餐具價格是2毫至3毫。至於市民擔心餐具使用是否方便，他在現場演示時表示不會有太大分別，無論任何材質都能完成餐具應該做到的工作。

另有餐具供應商代表韓女士表示，他們的環保湯匙在水溫100度時放入，後降至室溫的情況下可保持不變形，僅有輕微軟化的情況出現，她形容僅像受潮的狀態。另外，紙製飲筒也不會如坊間所想的不耐用，泡在液體中一個半小時亦能維持足夠硬度。韓還表示，湯匙在完全乾透後甚至可恢復至原本硬度，但需要放置足夠長的時間，如一個晚上。但她不建議市民重複使用，由於使用材質問題會導致餐具染色、串味，不能去除，因此建議用完即棄。