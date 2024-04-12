考評局宣布明日起文憑試停用監考易　報到易續用

全港4.7萬中學文憑試考生今日（12日）參加英文試，但考試及評核局採用的第二代公開考試支援系統(PESS2)再次冧機，考評局就一連兩日甩轆舉行記者會解畫，秘書長魏向東宣布，明天（13日）開始的考試會停用監考易，又為事件致歉。考生則可照用「報到易」進行報到。

今早英文科卷一閱讀卷開考時，系統再次故障，「報到易」及「監考易」同時出現問題，致考務人員及考生均未能登入，仍須用人手紙本點名。魏向東解釋，有關問題主要出於「監考易」，在監考人員用「監考易」前，超過8成考生可順利使用「報到易」報到，惟當監考人員用「監考易」後，或因當中涉及大量照片等令流量上升，以致系統出現堵塞，令不論「報到易」及「監考易」都不能使用。

而為了接下來的考試更加暢順，加上問題可能要一段時間才能解決，明日開始會停用「監考易」，監考人員以人手方式去檢查考生身份，魏向東認為以往不少試場都用此方式，應不會受影響，惟對於監考人員做多工作，帶來一定不便表示抱歉。他向考生及老師家長表示，考試一定會順利進行。魏向東又透露，「監考易」及「報到易」兩個程式合共用了近900萬港元進行研發。

對於有報道指考生在小紅書上載試卷內容，魏向東指跟進後認為無證據顯示有試題洩露的可能性，他又強烈譴責個別別有用心的人以此事影射「一啲野」。他強調內地有更嚴格考試程序，例如不可帶手機入考場，附近更設有通訊屏蔽，譴責不負責謠言，如有不當行為不排除會進一步跟進。