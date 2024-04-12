開虛擬貨幣兌換店偷客675萬元　黑幫洗黑錢集團6男女被捕

今年2月，西區執法部門收到情報，懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢，人員經深入調查後，鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。該集團會透過中間人，利用數百至數千港元報酬，引誘親友及其他人士提供銀行戶口、銀行卡及密碼，再以帳戶清洗由不同罪行所收取的犯罪得益，當中包括各類型騙案，已知涉款約35萬港元。

調查期間，人員再發現該集團利用空殼公司，去年11月至今年3月於尖沙咀開設一間虛擬貨幣兌換店，職員一開始會以優惠利率吸引客戶兌換，待交易成功後，再誘騙客戶進行大額交易。當客戶將大量現金交予兌換店後，職員會乘機偷走客戶的現金，然後人去樓空，當中共有5人受害，涉款約675萬港元。

過去一周內，人員以涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」拘捕5男1女(18至67歲)，當中包括4名犯罪集團骨幹成員及2名傀儡戶口持有人，當中3人有黑社會背景。人員在被捕骨幹成員身上，搜出2張屬於傀儡戶口持有人的銀行卡，緊接持法庭手令進入尖沙咀一單位，並在屋內檢獲電腦、點鈔機、兌換虛擬貨幣的收據、宣傳用的易拉架、卡片和海報等。被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。