特別財會：酒店旅館轉作青年宿舍　當局預計24/25年度開支為4295萬

民政及青年事務局在2022年年底獲立法會財務委員會批准開立一筆為數10億元的非經常開支新承擔額，並在2023年年初推出「青年宿舍計劃－將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。當局最新表示，預計2024-25年度｢資助計劃｣的開支為4,295萬元，但｢資助計劃｣下每年最終的實際開支須視乎獲批准的申請數目、個別項目獲資助金額及相關租務情況而定。

當局又指，現時在「青年宿舍計劃」下由政府全資興建的青年宿舍項目共7個。首兩個由香港青年協會及保良局營運的青年宿舍已分別於2020年及2023年落成啓用，合共提供超過1,700個宿位，多於所有項目總宿位數目的一半。至於｢資助計劃｣由2023年年初推出至今，已批出3個分別位於港島、九龍及新界的項目，合共提供最多478個宿位。而於2023-24年度的修訂預算開支為1,970萬元。

「青年宿舍計劃」下的非政府機構以自負盈虧的形式營運青年宿舍。上述5間正在營運的青年宿舍中，有4間於2023年第二季或之後開幕，有關非政府機構按計劃招募青年租戶入住。截至2024年2月底，5間青年宿舍合共接獲約6,690份申請。現時，「青年宿舍計劃」下每個宿位的平均每月租金介乎2,500元至5,576元，營運機構可根據已獲批的計劃書釐定向青年租戶收取的租金，唯該租金須不多於市值租金的6成。