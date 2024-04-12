特別財會：去年施政報告宣傳高達近140萬　預留200萬監察內地媒體 　

政府向來都會透過電子媒界或社交平台等不同渠道發放資訊。議員陳仲尼要求政府交代有關宣傳的製作開支；議員吳永嘉則關注政府透過外判服務，巡查微博、小紅書等內地社交媒體有關香港的內容，所涉的開支預算。當局的回覆，是電視播放長度60秒的2024年行政長官新年賀辭，製作費用460,00萬元；現屆政府上任一周年工作的電視宣傳短片亦要890,000萬元；宣傳「開心香港 」亦花費709,000元。另外，新聞處預留約200萬元用作監察內地社交媒體輿論。

之不過，2023/24年度製作費最高的宣傳片是2023年施政報告電視宣傳短片，需1,397,000元，相較2022年施政報告電視宣傳知片所花的1,400,000元，費用算是略有下調；至於2024/25財政預算案公眾諮詢亦要598,000元。

在社交平台方面，微博(Weibo)的追蹤人數最高，達1 232 240人，平均增長率為1.9%；至於社交媒體的政府專頁「添馬台」，追蹤人數在去年只得53 000人，增長率為2.9%。當局指，本港與內地關係密切，隨着越來越多內地網民不時分享及討論本港政策或社會情況，新聞處有需要擴大輿論監察範圍至微博、小紅書和抖音等內地常用的社交媒體平台，以及時掌握網絡輿情。新聞處透過外判服務，利用大數據分析及電腦程式等工具監察網上平台與特區政府工作有關的討論內容，同時加以人手分析及整合，以提升輿情監察的準確度和可靠性。