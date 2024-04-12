「雪龍2」號結束5日訪港活動　料近10萬市民曾參觀交流

中國第一艘自主建造的極地破冰船「雪龍2」號完成中國第40次南極考察，並以香港為回航首站。一連5日的訪港活動於今日(12日)結束，「雪龍2」號訪港籌委會在海運碼頭送別破冰船。籌委會總結5日的訪港活動，共有逾7,200名市民登船參觀，近5,000人參加在香港中文大學、科學館、懲教署、環境及生態局四地的科學家交流，3,000人參加文藝晚會，連同科學館的展覽參觀人數近7萬人，估計直接參與的市民近10萬人。

「雪龍2」號是次訪港，完成了多項科普教育等活動。今日下午2時，該船啟程返回上海基地補給，中國第40次南極考察隊副領隊魏福海及「雪龍2」號代表在船上與送行人士揮手道別，然後在多艘船隻陪航下離港。

5天登船活動共接待了7,200人次參觀，是原來的限額的兩倍半，市民不但能走進船長的駕駛艙、在甲板上一睹「雪鷹301」的風采，更可參觀實驗室，以及能貫穿船身、收集南極海洋數據的「月池系統」。

「雪龍2」號訪港籌委會主席、議員馬逢國表示，「雪龍2」號訪港活動結束，令香港人本來陌生的「雪龍2號破冰船和極地科考船，變得更為人熟悉，把「認識極地，保護極地、利用極地」訊息，深入各階層。他希望以此為契機，鼓勵更多市民關心氣候變化，激發更多年輕一代參與極地科考。