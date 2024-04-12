DSE考生影條碼上網嘆「皮已收」　被踢爆試場虛假及試卷串錯字

今年中學文憑試(DSE)開考第二天，除新一代公開考試支援系統(PESS2)一再冧檔外，亦如往年般出現「人類總要重複同樣的錯誤」！事緣今日(12日)網上社交平台出現一則貼文，稱完成今日的英文科閱讀卷，並附上疑似為DSE試卷的電腦條碼(Barcode)打卡，雖然「醒目」的發文者已將名字遮蓋，不過該貼文卻被其他網民留底，並聲稱已通報考評局。不過，該相隨即被踢爆有人做手腳，試場「B1012」根本子虛烏有，且試卷串錯字。

相關貼文來自社交平台Threads，當中寫上「英文閱讀」並附上綠色剔號示意完成，並稱「皮已收(意指對自己成績估計不佳)」，聽人講B2好難，好彩做左(咗)B1」，又謂「(成績)有3就夠入大學，同埋有冇跪友(Threads上的網友)張barcode都係好易搣爛」。雖然貼文所附照片中的電腦條碼上方名字被遮蓋，但條碼本身未有打格，更有網民將圖片的亮度調至最高後，仍隱約可見條碼所屬考生的英文全名。

不過有眼利網民發現，barcode上的「ENGLISH LANGUAGE」被串錯成「LANGAUAGE」，而將圖片的亮度調至最高後的試場「B1012」，其實並無該考場，有網民就質疑是「高級玩膠」，玩弄其他網民。