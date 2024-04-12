本學年1839幼稚園教師棄教席　流失率達19.3%

在移民潮等多個因素影響下，教師人手按年持續下跌，不論幼稚園、小學或中學都受到影響。教育局向立法會特別財委會提交的文件中披露，幼稚園教師人手方面，文件中指出在2023/24學年參加幼稚園教育計劃下的幼稚園教師當中，目前的流失教師人數（臨時數字）為1,839人，已高於上一學年的1,810人，流失率達19.3%，平均服務年資達11.2年，當中970人為同時開辦全日制及半日制幼稚園教師，486人為只開辦全日制幼稚園教師，383人為只開辦半日制幼稚園的教師。

中小學方面，在2020/21至2022/23學年期間，每學年公營中學及小學未屆退休年齡而離開教育行業的教師（包括校長）人數由1,390人增至3,540人，增幅逾1.5倍。2022/23學年的流失人數較上一學年（2021/22學年）的2,770人增加770人。

當局表示一直密切留意公營學校的教師人手情況，並適時採取適當的措施，確保教育質素不受影響及學校運作暢順。教師流失的原因除了退休，亦包括進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等。