本學年逾5萬學生參加公民科內地考察　來年預算增至1.16億

配合高中公民與社會發展科，教育局於2022/23學年開展配合課程的內地考察，所有修讀高中公民科的學生會獲全額資助。教育局向立法會特別財委會提交的文件中披露預計約52,300名高中學生在本學年參與內地考察，並會在2024/25年度進一步發掘更多合適的參訪點，有開預算開支將由8,260萬港元增至1.16億港元。另外亦有1.15億港元預算放於學生內地交流計劃。

另外，教育局推出為期五年的「大灣區職涯探索之旅」計劃，讓開設本地高中課程的公營學校及直資學校為高中學生舉辦大灣區職場考察活動，學校可選擇參加由教育局籌辦的「大灣區職涯探索之旅」考察團，當中共有12個不同的行程，本學年暫有6,000名高中學生參與，開支達1,040萬港元，又預料2024/25學年會有12,000名學生參與，預算開支達2,080萬港元。

教育局亦推行「姊妹學校計劃」以加強兩地學校的專業交流和合作，為每所與內地學校締結為姊妹學校的本地公營及直接資助計劃學校提供經常津貼，以方便學校按校本發展需要運用津貼與其姊妹學校安排不同模式的交流活動。2023/24學年的津貼金額為每校16.3萬元，而2024/25學年的津貼額將會按照綜合消費物價指數的變動幅度調整。