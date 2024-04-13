小紅書流傳疑似DSE英文卷開考影片　考評局稱會跟進

中學文憑試(DSE)近日開考，雖然試場禁止攝影，但昨日(12日)網上卻傳出考場情況的影片，引起熱議。社交網站小紅書今日有人以「2024年香港高考DSE考試，史上競爭最少一年」為題發文，影片中赫然出現疑似昨日DSE考試中的試場情況，疑為考生所拍攝。考評局回覆東網表示，會跟進有關個案。

影片初期可見有一眾考生端坐座位前，桌上放有綠色角英文試卷，而拍片者角度明顯屬較後排的考生座位，根據影片中禮堂上所寫的考試時間是「0830-1000」，估計拍攝時間正是昨日英國語文卷一開考期間。影響中段出現疑似多名考生考完後走在樓梯間的情況，之後又加插了幾秒有試場編號的片段，被揭疑屬九龍塘一中學。

影片上寫的文字為簡體字，指今年香港DSE考試是競爭最小的一年，又在內文提及「也是考上香港的大學最容易的一年，可想而知，有香港身份對於考上名校有多重要」。

考評局回覆指會跟進有關個案，並稱根據《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影、錄影或錄音，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示有關相片/影像/錄音，其科目成績會被降級。