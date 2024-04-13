教局關注「監考易」連番故障　採用人手覆核免影響考生

考試及評核局耗資900萬元研發的第二代公開考試支援系統連續兩日故障，「報到易」及「監考易」同時出現問題，部分考務人員及考生均未能登入，仍須用人手紙本點名。考評局已叫停「監考易」，並為事件致歉。教育局局長蔡若蓮今早(13日)出席電台節目時表示，對此非常關注。當局會確保文憑試順利進行。即使「報到易」有問題，可採用人手覆核，不會影響考試，着考生毋須緊張。

問及有人涉嫌將中學文憑試的考卷上載到內地社交平台，蔡若蓮引述考評局，指考場的通訊被屏蔽，考生難以上傳照片，要嚴防網上故意誤導的訊息。至於部分海外院校不承認取代通識教育科的公民與社會發展科，蔡若蓮表示留意到網上有誤導，重申無院校不承認文憑試，只是部分院校收生要求或有更新。

另外，教育局推出《4Rs精神健康約章》，即休息(rest)、關係(relationship)、抗逆力(resilience)及放鬆(relaxation)，蔡若蓮表示，期望約章可整合支援措施，提升對學生精神健康的關心意識，防止問題惡化。她又指官立學校已全部參與約章，呼籲其他辦學團體積極參與。她又寄語文憑試考生保持平常心，努力過後就要適當放鬆，否則可能會未能發揮應有水平。但即使一時失手，亦可吸取經驗、重新出發，「條條大路通羅馬」。