「三無大廈」 成立法團政府將助力3年　賓館發牌條件待社會討論

佐敦華豐大廈發生造成5死數十人傷的奪命火警，外界關注舊樓的維修管理。民政及青年事務局局長麥美娟今早(13日)在電台節目表示，油尖旺區有較多高樓齡的商住樓宇，政府將協助 「三無大廈」 成立法團，以往組織法團後，當局僅提供一年服務，現時會延長至兩至三年，待法團上手才會退場。

消防安全方面，有指華豐大廈曾接獲「消防安全指示」多年，但未有遵辦。麥美娟表示，政府推出的消防安全指示支援計劃，協助法團申請資助，若業主不清楚如何遵辦，會協助組織業主大會跟進。麥強調業主本身有責任做好大廈管理，惟事發的華豐大廈在發生三級火前並無參與計劃，火警發生後已改稱會參與。

賓館發牌方面，麥透露條件須符合消防安全，如大廈的逃生設施，賓館房間數目等，並需每年提交消防安全證書。當局抽查時若發現違規，會要求糾正，甚至取消牌照。至於是否需要修例，賓館申領牌照時考慮其消防安全狀況，她認為需要社會討論，亦涉及大廈管理問題，政府會在不同方面着手。

至於協助受火災影響的華豐大廈居民及旅客，麥美娟指油尖旺區20隊關愛隊全部出動，如協助旅客取回行李後寄到外地。商界亦已捐助200套衣物予受影響住客。有人捐錢讓災民進行家居維修，關愛隊亦會協助居民更換單位內的燈及門鎖等。