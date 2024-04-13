大灣區明年11月首辦全運會　港府冀粵港電視台轉播

第15屆全國運動會將於明年11月，在粵港澳三地舉行。全運會統籌辦公室主任楊德強今日(13日)表示，今次是大灣區首次合辦全運會，希望香港及廣東的電視台都可參與相關節目製作及轉播項目，讓更多市民可以即時收看賽事，稍後會與央視商討，亦會了解本港公營及私營電視台轉播的興趣，相信會得出好的方案。

楊德強在電台節目指出，香港將承辦全運會的8個競賽項目及1個群眾項目，群眾項目在2017年增設，目的是鼓勵全民參與運動，今次香港負責承辦保齡球。在正賽之前，群眾項目會有預賽，保齡球以外，香港亦會舉辦其他項目的預賽，出線的市民有機會在正賽時，到內地或澳門與不同省市代表角逐，預計明年初公布參加辦法。

全運會門票價格未定，楊德強表示，據過往經驗，門票價格相宜，並有相當大部分可供公眾購買，亦會開發新網站售票；另預計今年中起展開香港的義工招募工作，目標招募1萬人。他估計，香港在全運會期間將接待逾3,000名選手，會安排他們入住比賽場地附近的酒店。他又指，啟德體育園已完工近9成，現正進行內部裝修，有信心今年如期完工，落成後會陸續進行測試，包括明年初就全運會的項目做測試。