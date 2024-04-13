今早仍有文憑試考生無法登入「報到易」 考評局稱未收到異常報告

中學文憑試英文科「聆聽及綜合能力考核」今日(13日)開考，試場停用「監考易」程式，監考員使用紙本點名，考生則繼續使用「報到易」自行簽到。今日英文科卷三「報到易」使用狀況正常，不少考生表示今天使用「報到易」登記，沒有出現問題。不過亦有考生認為安排「多餘」，所需登記時間與人手點名無分別。

考生李同學今日點名時使用了「報到易」，情況大致暢順，自己只需用程式就能完成登記，不必監考人員再用「監考易」或人手點名。另一位考生陳同學表示自己兩款登記方法都用過，今天就使用了「報到易」，認為兩款點名方式對考生來說分別不大，又指即使人手登記亦未會影響考試表現。

黃同學今日被安排於特別室應考，他表示報道室內採用人手登記，自己沒有使用報到易。又表示因為程式頻出事，使用程式亦沒有多大分別，認為安排「多餘」，自己過去兩日都沒有使用。

而在何文田一個試場，有考生表示，今早未能登入「報到易」，覺得一併停用更好，使用紙本點名更方便，不用浪費嘗試登入應用程式的時間。另有考生表示，昨日(12日)未能登入「報到易」，但今日能順利使用。

試場主任、創知中學副校長黃麗燕接受傳媒訪問時表示，過往兩日登入「監考易」均出現問題，今日直接使用紙本點名，可以省卻嘗試登入的時間，又指因以往均使紙本點名，監考員都有經驗，約15分鐘便完成點名程序。另一試場主任、創知中學教務副主任方偉成表示，是次停用「監考易」，沒有影響考生使用「報到易」自行簽到。

考評局指出，英文科「聆聽及綜合能力考核」約4.3萬名考生中，大約八成考生使用「報到易」程式自行報到，過程暢順，沒有收到異常的報告。其他考生亦已由監考員協助報到，所有試場均能依時開考，如期完成考試。當局會繼續密切監察「第二代公開考試支援系統 (PESS2) 」的運作情況，作出適當的跟進行動。