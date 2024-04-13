馬鞍山市中心巴士總站候車室　上月底投入服務有冷氣兼有位坐

運輸及物流局局長林世雄表示，馬鞍山市中心公共交通總站進行提升工程，巴士4號月台增設乘客候車室，提供空調、座椅、以至手機充電設施等，已於上月底投入服務。他又引述，有國際顧問公司與美國大學進行全球運輸研究，指本港連續兩年在公共交通分類指數全球排名第一，強調當局會持續投資發展公共交通服務，成為全球公共運輸典範。

林世雄在網誌指出，位於馬鞍山市中心公共交通總站，巴士4號月台的乘客候車室，已於上月24日投入服務，新候車室提供空調及座椅，讓乘客特別是長者和其他有需要人士，可以在有冷氣的空間候車，並設有飲品自動販賣機及手機充電設施，讓乘客可以為自己與手機「叉電急救」。候車室亦設有巴士實時到站時間顯示屏，以及乘客資訊顯示板，協助乘客規劃行程。

同時，工程亦完善車站設計，包括改善車站照明，並將傳統並排式巴士停車彎改成鋸齒式，更善用空間之餘，亦可分隔人流、車流，提升安全性。巴士車長休息設施亦升級，加建的站長室設有空氣調節及配備洗手間，並於已於今年2月啟用。

林世雄又指，有國際顧問公司與美國大學進行全球運輸研究，比較全球60個城市的公共交通系統，本港連續兩年在公共交通分類指數全球排名第一，報告形容本港是全球最多人使用公共交通系統乘車的地方，並有超過七成地方可透過公共交通直達。他強調，當局會持續投資發展公共交通服務，成為全球公共運輸典範。